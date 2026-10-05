Çorum İskilip\'te ceviz toplarken ağaçtan düşen Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti

ÇORUM'da Mustafa Yılmaz (62), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İskilip ilçesi Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçedeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.