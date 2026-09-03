Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan servis çaya uçtu, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan servis çaya uçtu, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çorum İskilip\'te diyaliz hastalarını taşıyan servis çaya uçtu, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un İskilip ilçesinde köylerden diyaliz hastalarını alan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meydan Çayı'na uçtu. Kazada sürücü ve 4 diyaliz hastası yaralandı, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, köylerde yaşayan diyaliz hastalarını ilçe merkezindeki hastaneye taşıyan servis aracı, çaya uçtu. Kazada sürücü ile 4 diyaliz hastası yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Büyüktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Köylerden diyaliz hastalarını alarak İskilip ilçe merkezine götüren E.K. (27) yönetimindeki servis aracı iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Meydan Çayı'na uçtu. Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan 4 diyaliz hastası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diyaliz hastaları ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan servis çaya uçtu, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan servis çaya uçtu, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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