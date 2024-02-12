Çorum İskilip'te İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum İskilip'te İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi

Çorum İskilip\'te İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Mucit Abla Elçin Eserli ile Neşeli Deneyler Bilim Şenliği' düzenlendi. İskilip Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, deneyler yaparak bilimle tanıştı ve öğrenme duyguları geliştirildi.

12.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik bilim şenliği düzenlendiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre "Mucit Abla Elçin Eserli ile Neşeli Deneyler Bilim Şenliği" adıyla İskilip Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler deneyler yaptı.

Etkinliğin çocukların bilimle tanışması ve öğrenme duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Konferans, İskilip, Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum İskilip'te İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement