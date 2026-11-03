Çorum İskilip\'te otomobil uçurumdan yuvarlandı, sıkışan sürücü yaralandı

Çorum İskilip'te otomobil uçurumdan yuvarlandı, sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı ve sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürüldü.
Çorum'un İskilip ilçesinde uçurumdan yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 19 UM 032 plakalı otomobil, Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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