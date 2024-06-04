Çorum İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası başladı

Çorum İskilip\'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası başladı

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Şehit Mikail Kaya adına kurumlar arası voleybol turnuvası, Belediye İskilipspor ve İskilip Fen Lisesi arasındaki maçla başladı. Turnuvaya 16 takım katılıyor ve 30 Haziran'da sona erecek. Açılışa Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şevket Akocaoğlu ile Şehit Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya da katıldı.

04.06.2024 16:59
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Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Mikail Kaya adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, 13 Temmuz 2004'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, Belediye İskilipspor ve İskilip Fen Lisesi arasında oynanan maç ile başladı.

Dört grupta 16 takımın katıldığı turnuvanın açılışına Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şevket Akocaoğlu ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya katıldı.

Turnuva, 30 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası başladı - Son Dakika


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