Çorum-İskilip yolunda otomobil ciple çarpıştı, biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum-İskilip yolunda otomobil ciple çarpıştı, biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Çorum-İskilip kara yolunda otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişinin bir gün önce nişan töreni yaptığı, ağır yaralı kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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