Çorum Kargı'da Domuzlar Sebze Tarlasına Zarar Verdi - Son Dakika
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Çorum Kargı'da Domuzlar Sebze Tarlasına Zarar Verdi

Çorum Kargı\'da Domuzlar Sebze Tarlasına Zarar Verdi

Çorum'un Kargı ilçesinde Bahçelievler Ilıca Sokak'ta sebze eken bir çiftçi, son günlerde domuzların tarlasına girerek zarar vermesinden dolayı mağdur olduğunu belirtti. Domuzların daha önce de geldiğini söyleyen çiftçi, tarlasını çevirmesine rağmen domuzların içeri girdiğini ifade etti. Olayın sadece tarlalar için değil, insanlar için de tehlike oluşturduğunu vurgulayan çiftçi, konuyla ilgili gerekli kurumlarla görüşüp şikayetini bildirdiğini söyledi.

30.05.2024 16:35
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Çorum'un Kargı ilçesinde domuzlar, sebze ekili tarlaya zarar verdi.

Bahçelievler Ilıca Sokak'ta yaklaşık 600 metrekare arazisine sebze eken Duyar, AA muhabirine, son günlerde domuzların tarlasına girerek zarar vermesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Domuzların daha önce de geldiğini belirten Duyar, "Daha önce son 2 gündür verdikleri kadar zarar vermiyorlardı. Tarlamın etrafını ağaçlayarak çevirdim yine de giriyorlar." dedi.

İlçe merkezinde böyle bir olay yaşanmasının sadece tarlalar için değil, insanlar için de tehlike oluşturduğunu vurgulayan Duyar, "Tarlam, Atatürk İlkokuluna 150 metre uzaklıkta. Köpekler gibi domuzlar da tehlikeli." ifadesini kullandı.

Duyar, konuyla ilgili gerekli kurumlarla görüştüğünü ve şikayetini bildirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Kargı'da Domuzlar Sebze Tarlasına Zarar Verdi - Son Dakika

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