Çorum Kargı'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Çorum Kargı'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı

Çorum Kargı\'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı

İlçedeki baraj ve göletlerde izinsiz ve yasak dönemde avcılık yapanlara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Yakalanan balıklar suya bırakılıp ağlara el konuldu. Vatandaşlar izinsiz ve yasak dönemlerde avcılık yapmamaları konusunda uyarıldı.

06.06.2024 13:33
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Çorum'un Kargı ilçesinde baraj ve göletlerde kaçak avcılık yapanlara idari para cezası uygulandı.

İlçedeki baraj ve göletlerde izinsiz ve yasak dönemde amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yapanlar ile mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarda kaçak olarak ticari avcılık yapanlara idari para cezası kesildi, yakalanan balıklar suya bırakılıp ağlara el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, izinsiz ve yasak dönemlerde avcılık yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

Kargı, Çorum, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Kargı'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Kargı'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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