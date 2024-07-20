Çorum Kargı'da Orman Yangını: 30 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Çorum Kargı'da Orman Yangını: 30 Hektar Alan Zarar Gördü

Çorum Kargı\'da Orman Yangını: 30 Hektar Alan Zarar Gördü

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü. İncirlikkaya mevkisindeki yangının büyümemesi için tedbirler alındı ve yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. Vali Zülfik Dağlı, yangında yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

20.07.2024 18:17
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Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümemesi için Kargı Orman İşletme Şefliği ekiplerince çevrede tedbir alındı.

Karadan ulaşımının olmadığı bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. İş makineleriyle itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıldı.

Vali ZÜlkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek gerilim hattından çıkan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisini verdi.

Yangın ihbarının ardından Kargı Orman İşletme Şefliğinin ilk müdahaleyi yaptığını belirten Dağlı, "Arazinin çok eğimli olması nedeniyle helikopter talep edilmiştir. Amasya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Çorum, Amasya, Tosya Orman İşletme müdürlüklerinden takviye ekipler istenmiş, 20 teknik eleman, 115 işçi, 12 ilk müdahale, 9 hizmet aracı, 10 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer, kamyon, kepçe ve greyder, Osmancık ve Kargı Özel İdaresi'nden 4 su tankeri takviye ekiplerle müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Yangın yüksek gerilim hattından çıkmıştır. 28 No'lu bölmede 4,8 hektar tepe yangını, 13,3 hektar örtü yangını, 29 No'lu bölmede meşçere tipinde 2,2 hektar örtü yangını şeklinde gerçekleşmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında yaklaşık 25-30 hektar alan zarar görmüştür. Net alan, çalışmalar tamamen bittiğinde belli olacaktır."

Öte yandan yangına havadan müdahale edilmesi cep telefonu ile kaydedildi.

???????İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, sarp kayalıklardan oluşan bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamamasından dolayı yangının havadan söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum Kargı'da Orman Yangını: 30 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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