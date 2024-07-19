Çorum Kargı'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çorum Kargı'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Kargı Orman İşletme Şefliği ekipleri ve yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etmek zor olurken, yangın söndürme çalışmaları havadan devam ediyor. İtfaiye ekiplerine yol açmak için ise iş makineleri çalışma yapıyor.

19.07.2024 21:09
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Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, yangın söndürme çalışmaları havadan sürüyor.

Öte yandan iş makineleri de itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Kargı'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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