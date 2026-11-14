Çorum Laçin\'de karı koca, sobradan sızan gazdan zehirlenerek evde ölü bulundu

Çorum'un Laçin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca evde ölü bulundu.

Gözübüyük köyünde Mehmet Gökdere (78) ve eşi Zeliha Gökdere'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, çifti kontrol etmek için evlerine gitti.

Pencereden içeri baktıklarında çifti evde hareketsiz yatarken gören komşuları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Camı kırarak içeri giren ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.