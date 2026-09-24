Çorum-Samsun kara yolunda iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı

Çorum-Samsun kara yolunda iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-Samsun kara yolu Palabıyık köyü yol ayrımında iki otomobil çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Arif K'nin kullandığı 19 ADL 204 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Palabıyık köyü yol ayrımında Cemal T. idaresindeki 19 AY 403 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülseren T. ve Ilıman T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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