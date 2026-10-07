Çorum-Samsun kara yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Neşet G. idaresindeki 06 FA 064 plakalı minibüs, Çorum- Samsun kara yolu Kuşsaray köyü kavşağında Orhan K. yönetimindeki 19 ADT 129 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Alp E.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.