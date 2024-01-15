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Çorum Alaca'da Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Maddi Hasar Oluştu

Çorum'un Alaca ilçesinde, Hakan Çağın'a ait tek katlı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Çorum Alaca\'da Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Maddi Hasar Oluştu
15.01.2024 - 21:21,  Güncelleme: 21:23
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Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.

Hakan Çağın'a ait, Ayhan Mahallesi Karanfil Sokak'taki tek katlı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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