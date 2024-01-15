Çorum Alaca\'da Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Maddi Hasar Oluştu

Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.
Hakan Çağın'a ait, Ayhan Mahallesi Karanfil Sokak'taki tek katlı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ev sahibinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
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