Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlandı

Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Ada Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende halk oyunları gösterisi yapıldı. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Bando takımının eşlik ettiği kortej yürüyüşünün ardından program, protokol üyeleri ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programa Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan ve vatandaşlar katıldı.

Mecitözü

Mecitözü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe sentetik futbol sahasındaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Oğuzlar

Oğuzlar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, yağış nedeniyle Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Oğuzlar Ortaokulu ile Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan programa Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İskilip

İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenlerde Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Adem Gökkuş, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Polat, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihi boyunca devletler kurduğunu, medeniyetler inşa ettiğini ve vatan ile bağımsızlık uğruna fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi.

Milli Mücadele'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberlik içinde başarıldığını vurgulayan Polat, Cumhuriyet'in Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkmasının adı olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından okulların, Gençlik Merkezinin ve İskilip Belediyesi Güreş Takımı'nın gösterileri sergilendi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol mensuplarınca takdim edildi.

Tören, okulların geçit töreniyle sona erdi.

Bayat

Bayat Kaymakam Vekili Ömer Faruk Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Şehit Osman Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

Öğrencilerin gösteriler yaptığı etkinlikte, bayram dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dodurga

Dodurga Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tokur, "Bu anlamlı günde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Program kapsamında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Tokur ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Dodurga Belediye Başkan Vekili Mustafa Guzey, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurludağ

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Uğurludağ Gençlik Spor Merkezi'nde düzenlenen törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

Törende ayrıca, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkanı Remzi Torun, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kargı

Kargı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programında Kaymakam Furkan Türkay Kayış ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, halkın bayramını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu tören, geçit töreni ile sona erdi.

Törene Kaymakam Furkan Türkay Kayış, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Büşra Bayar Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.