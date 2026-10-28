Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Kargı ilçesindeki törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Kaymakam Furkan Türkay Kayış, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dodurga

Dodurga ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Guzey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Tokur, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yılını kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Oğuzlar

Oğuzlar Yüzüncü Yıl Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kutlama programı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

İskilip

İskilip'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Şahindoğan, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Adem Gökkuş, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.