Çorum İskilip'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Çorum İskilip\'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçim güvenliği tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ramazan Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutan Vekili ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

29.02.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Çorum'un İskilip ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Ramazan Polat'ın makamında yapılan toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Musa Kazım Öztürk ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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