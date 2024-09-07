Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kerim Ö. (40) idaresindeki 37 AB 630 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Karacalı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan eşi Zehra Ö. (47) ile çocukları A.Ö. (14) ve N.Ö. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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