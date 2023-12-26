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Çorum'un Laçin ilçesinde kaçak içki denetimi yapıldı - Son Dakika
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Çorum'un Laçin ilçesinde kaçak içki denetimi yapıldı

Çorum'un Laçin ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla market ve kahvehanelerde denetim yapıldı. Laçin Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi ve ilçe merkezindeki iş yerlerinde fatura kontrolü yaptı. Halk sağlığını tehdit eden girişimlere karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Çorum\'un Laçin ilçesinde kaçak içki denetimi yapıldı
26.12.2023 - 14:04,
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Çorum'un Laçin ilçesinde market ve kahvehanelerde kaçak içki denetimi yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetim yapıldı.

Denetim kapsamında Laçin Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.

Ekipler ayrıca, ilçe merkezindeki market ve kahvehanelerde fatura kontrolü yaptı.

Kontrolde iş yerinde satılan içkili ürünlerin faturaları ve bandrolleri incelendi.

Halk sağlığını tehdit eden girişimlere karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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Çorum, Laçin, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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