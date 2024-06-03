Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika
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Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı öğrencilerle kitap okudu

Çorum\'un Oğuzlar Belediye Başkanı öğrencilerle kitap okudu

Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kaymakamlığın düzenlediği 'Kitap Okuma Seferberliği Projesi' kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu. Cebeci, öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve okudukları kitaplardan ders alınacak bilgileri kaydetmelerini tavsiye etti. Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

03.06.2024 16:23
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Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kaymakamlığın düzenlediği "Kitap Okuma Seferberliği Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Cebeci, İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kayı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle kitap okuyan Cebeci, çocuklara bol bol kitap okumalarını, okudukları kitaptan ders alınacak bilgileri kayıt altına almalarını, oradaki güzellikleri hayatlarına aktarmalarını tavsiye etti.

Oğuzlar Kaymakamlığının ilçedeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kitap Okuma Seferberliği" kapsamında etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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