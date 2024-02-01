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Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı, 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı, 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu ziyaret etti

Çorum\'un Oğuzlar Kaymakamı, 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu\'nu ziyaret etti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinin Kaymakamı Muhammed Turan, ilçede 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti. Turan, ziyarette Hastaoğlu'nun hediye ettiği ajandalardan oluşan günlükleri inceledi ve Hastaoğlu ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet etti. Turan, Abdullah Hastaoğlu'nun yaklaşık 70 yıldır günlük tutmasının önemini vurgulayarak, ilçe halkının onunla sohbet etmelerini ve günlüklerini okumalarını tavsiye etti. Abdullah Hastaoğlu ise ziyaret dolayısıyla Turan'a teşekkür ederek, günlük tutma alışkanlığını ve geçmişe dair yazılarını anlattı.

01.02.2024 15:45
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Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, ilçede 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Turan, ziyarette Hastaoğlu'nun hediye ettiği ajandalardan oluşan günlükleri inceledi.

Hastaoğlu ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet eden Turan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Turan, Abdullah Hastaoğlu'nun yaklaşık 70 yıldır günlük tutmasının çok kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

İlçenin geçmişinin kayıt altına alındığını belirten Turan, "70 yıldır her günü kaleme alan Abdullah amca, geleceğe iyi bir miras bırakacak. İlçemiz için geçmişe dönük olayları ve hatıraları kaleme alan Abdullah amcayı tebrik ediyorum. İlçe insanlarımızın Abdullah amcayla sohbet etmelerini ve günlüklerini okumalarını tavsiye ederim." dedi.

Hastaoğlu ise ziyaret dolayısıyla Turan'a teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"1953'ten beri deftere her gün ne yaptıysam onu yazıyorum. Misafirim gelmişse onu yazıyorum. Boş kalan günüm hiç olmadı. Haberleri izleyip, o gün Türkiye'de önemli bir olay olduysa onu da yazarım, hava durumlarını da her gün yazarım. Mesela bundan 25 yıl önce bu günkü hava durumunu bulabilirsiniz."

Kaynak: AA

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