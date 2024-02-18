Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum\'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Şinasi Ercan (71), yakınları tarafından haber alınamayınca 112 İhbar Hattı'na bildirildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ercan'ın evinde hareketsiz yatarak öldüğü tespit edildi. İncelemede Ercan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadı ve cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

18.02.2024 19:17
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Şinasi Ercan'dan (71) haber alamayan yakınları, 112 İhbar Hattı'ndan yardım istedi.

İhbar üzerine Ulu Cami Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven kullanarak girdikleri evde Ercan'ı hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede Ercan'ın vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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