Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege için konser düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege için konser düzenlendi

Çorum\'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege için konser düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, SMA hastası Ege Bostancı için 'Ege'ye Nefes Ol' adıyla bir konser düzenlendi. Osmancık Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikte, çeşitli ürünlerin satışı için stantlar kuruldu. İbrahim Sarıca ve Mustafa Sevim'in konser verdiği etkinlikten elde edilen gelir, SMA hastası Ege'nin tedavisinde kullanılacak. Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

24.04.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege Bostancı için "Ege'ye Nefes Ol" adıyla konser düzenlendi.

Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin desteğiyle gönüllüler tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çeşitli ürünlerin satışı için stantlar kuruldu.

İbrahim Sarıca ve Mustafa Sevim'in konser verdiği etkinlikten kazanılan gelirin Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin 2 yaşındaki çocukları SMA hastası Ege'nin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, Ege, Etkinlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege için konser düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:25:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege için konser düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement