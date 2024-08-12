Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına devrilen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına devrilen araçta 2 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki su kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12.08.2024 14:45
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali A. yönetimindeki 03 EP 062 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu- Kırıkkale kara yolu Kızılyarma mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Ümmügülsüm A, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ümmügülsüm A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına devrilen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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