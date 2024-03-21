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Çorum Valisi Dağlı: "20 yılda 94 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, son 20 yılda Çorum'da 94 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nce kentteki bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada öğrencilerle tohum dikimi gerçekleştiren Vali Dağlı, daha sonra vatandaşlara fiden dağıtımı gerçekleştirdi.

Çorum'da 474 bin hektar alan ormanlarla kaplı olduğunu açıklayan Vali Dağlı, "Bu azınsanamayacak bir oran. Bu ilimizin yüzölçümünün yüzde 38'ine tekabül ediyor. Çorum'daki ağaçlandırma çalışmalarına baktığımızda son 20 yılda 94 milyon 208 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu büyük bir rakam" dedi.

"Amacımız, Çorum'da yeşil olmayan alan kalmasın"

Vali Dağlı, "Bu haftada ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Bugün 9 bin fidanı çocuklar ve vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu hafta 42 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, Çorum'da yeşil olmayan alan kalmaması. Bu gaye ile hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimize de ağaç sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilincini aşılamak için anaokulundan başlamak üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çorum'umuz, ülkemiz, dünya için yeşil önemli" ifadelerini kullandı.