Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 39 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 39 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında, Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edilen mal varlıklarına da el konuldu.

28.05.2024 09:37
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-50" operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Bakan Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından "Mahzen-50" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çorum ve Sinop merkezli operasyon

Ayrıca Çorum'da MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu. Sinop'ta da operasyon sonucu 448 milyon TL değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon TL değerinde 347 borç senedi, 4 milyon TL değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon TL değerinde; 17 daire, 10 arsa, 8 araç, 2 dükkan ve 112 banka hesabına el konuldu.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Çorum ve Sinop\'ta Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 39 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 39 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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