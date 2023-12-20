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Çotanak Off-Road Kulübü, Giresun Valisi'ni ziyaret etti

Şırnak'ta düzenlenen Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri hakkında bilgi vermek için Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Vali Serdengeçti, kulübün sosyal sorumluluk projelerine olan önemini vurgulayarak tebrik etti.

Çotanak Off-Road Kulübü, Giresun Valisi\'ni ziyaret etti
20.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 14:48
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Şırnak'ta Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri düzenleyen Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Akın Aras, TÜGVA işbirliğinde Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Şırnak ve Cizre ilçesinde organize edilen etkinliklere ilişkin Serdengeçti'ye bilgi sundu.

Vali Serdengeçti, projeyi yakından takip ettiğini belirterek, "Giresun ve Şırnak arasında bir gönül köprüsü kurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Şırnak'ta bu tür etkinliklerin yapıldığını görmek bizleri memnun etti." dedi.

Aras ise kulüp üyeleriyle sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade etti.

Geçmişte terör nedeniyle gidilmesi riskli olan Gabar ve Cudi dağları ile Cehennem Deresi bölgelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Biz off-road sporuna da vatanımıza da gönül vermiş insanlarız. Kulübüm ve ekibim adına elimizden gelen her şeyi ilimiz adına yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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