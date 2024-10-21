Cox's Bazar'da Silahlı Saldırı

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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında yaşayan Arakanlı Müslüman aileden 3 kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ukhiya Polis Merkezi Sorumlusu Arif Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-20 kişilik silahlı grubun, mülteci kampında kalan 65 yaşındaki Ahmet'in ailesiyle yaşadığı yere girerek ateş açtığını bildirdi.

Hüseyin, saldırıda Ahmet ile 28 yaşındaki oğlu Seyidül Amin'in olay yerinde, 15 yaşındaki torunu Asma'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Silahlı grubun Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO), Seyidül Amin'in ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) üyesi olduğundan şüphelendiklerini kaydeden Hüseyin, cenazelerin otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesine açıklamada bulunan Amin'in ailesi, silahlı grubun bir süredir Amin'in peşinde olduğunu, bu yüzden birkaç gün önce farklı bir yere taşındıklarını belirtti.

ARSA ve RSO, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında üstünlük kurmak için dönem dönem çatışıyor. Çatışmalarda bugüne kadar çok sayıda mülteci hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden temmuzda yapılan açıklamada, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında en az 11 silahlı grubun faaliyet gösterdiği belirtilmişti.