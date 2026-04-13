Çözüm Eskişehir Çağrı Merkezi 26 Bin Çağrıyı Yanıtladı

13.04.2026 15:27  Güncelleme: 16:28
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Çözüm Eskişehir Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek 26 bininci çağrıyı yanıtladı. Merkezin vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurgulayan Ünlüce, "Tüm birimlerimizle birlikte her başvurunun gerçekten çözüme ulaşması için var gücümüzle sahadayız. Çözüm Eskişehir ile bir telefon kadar uzağınızda, çözüm için yanınızdayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sorun Varsa Çözüm Eskişehir" sloganıyla hayata geçirilen Çözüm Eskişehir Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Hizmete başladığı günden bu yana yaklaşık 26 bin çağrı alan merkezde, 26 bininci başvuruya Ünlüce yanıt verdi.

Ziyaret sırasında konuşan Ünlüce, çağrı merkezine gelen her başvurunun yalnızca bir talep değil, aynı zamanda bir güven göstergesi olduğunu belirterek, "Burada gelen her çağrı, bir ihtiyaçtan, bir talepten çok daha fazlası; bir güven, bir umut aslında bizim için.  Bu güveni boşa çıkarmamak için de çağrı uzmanlarımız büyük bir emekle çalışıyorlar. Bizler de tüm birimlerimizle birlikte her başvurunun gerçekten çözüme ulaşması için var gücümüzle sahadayız. Çözüm Eskişehir ile bir telefon kadar uzağınızda, çözüm için yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezinin işleyişine ilişkin bilgi veren Çözüm Merkezi Sorumlusu Gizem Ergün, vatandaşların ALO 153 numaralı hattı arayabildiğini ve hattın haftanın her günü 07.00 ile 23.00 saatleri arasında aktif olduğunu ifade etti. Mesai saatleri dışında gelen çağrıların da kayıt altına alındığını belirten Ergün, vatandaşlara mutlaka geri dönüş sağlandığını sözlerine ekledi.

Ergün, "Bizim için önemli olan sadece çağrıyı almak değil, talebi doğru birime iletmek ve süreci sonuna kadar takip etmek. Belediyemizle doğrudan ilgili olmasa bile vatandaş memnuniyeti adına gelen talepleri ilgili kurumlara yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Belediye genelinde yaklaşık 400 personelin görev aldığı sistemde başvuruların hızlı şekilde ilgili birimlere iletildiğini vurgulayan Ergün, süreç boyunca vatandaşların SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini de dile getirdi.

Kaynak: ANKA

