Çözüyoruz Kartal Projesi Esentepe Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin mahallelerinin ihtiyaçlarını yerinde denetleyip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için hayata geçirdiği "Çözüyoruz Kartal" projesi kapsamında, Esentepe Mahallesi ziyaret edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğünde, ilçedeki mahallelerinin ihtiyaçlarını belirleyio çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen "Çözüyoruz Kartal" projesi sürüyor. Proje kapsamında bu kez, Esentepe Mahallesi ziyaret edildi.

Başta başkan yardımcıları ve danışmanları olmak üzere; birim müdürleri ve her birimden temsilcilerin yer aldığı ekip, kısa bir değerlendirmenin ardından sorunları yerinde tespit etmek üzere 2 koldan mahalleye dağıldı.

Mahalle Muhtarlığı, aile sağlığı merkezi, cemevi, parklar, Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şubesi ve Kartal Oto Sanayi yönetimi gibi pek çok farklı yer ve kurumu ziyaret eden Çözüyoruz Kartal ekibi; talep, şikayet ve eksiklikler konusunda bilgi alarak rapor tuttu.

Gün boyunca devam eden ve mahalle odağında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda mahallenin birçok farklı noktasına dokunuldu. Bir sonraki aşama için ise ayrıntılı bir rapor hazırlanarak onlarca bilgi ve talep toplandı.