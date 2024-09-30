CRR 2023-2024 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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CRR 2023-2024 Sezonu Başlıyor

CRR Konser Salonu, Ekim'de ünlü sanatçı ve topluluklarla yeni sezonuna merhaba diyor.

30.09.2024 19:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 5 Ekim'de başlayacak yeni sezonda tanınmış sanatçı ve toplulukları müzikseverlerle buluşturacak.

CRR açıklamasına göre, İtalyan-Türk orkestra şefi Nil Venditti, yeni sezonda CRR Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olarak orkestrayı yönetecek.

Sezon programı dinleyicilere klasik müzikten caza, dünya müziğinden geleneksel Türk müziğine ve dans performanslarına uzanan geniş bir yelpaze sunacak.

CRR Senfoni Orkestrası, 5 Ekim'deki sezon açılış konserinde şef Nil Venditti yönetiminde müzikseverlerle bir araya gelecek. Orkestra, ayrıca usta piyanist Emre Şen'e eşlik edecek.

Ekim ve kasım aylarında 25 konser

CRR Konser Salonunda ekim ve kasım aylarında toplam 25 konser verilecek.

Concertgebouw Brass Ensemble, Goldmund Quartet, Pene Pati, Bruno Philippe, Joscho Stephan, Cristina Branco, Dhafer Youssef ve Lena Chamamyan gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçı ve toplulukların da arasında yer alacağı konserler, klasik müzikten dünya müziğine, cazdan Türk müziğine uzanan geniş bir yelpazede düzenlenecek.

CRR Konser Salonunda 6 Ekim'de "Turkish Chamber Orchestra & Choir", 10 Ekim'de "Naturalis Labor Dans Topluluğu", 11 Ekim'de CRR Türk Müziği Topluluğu, 17 Ekim'de "Mirabassi & Zanchini Duo", 18 Ekim'de Elif Çağlar & CRR Caz Orkestrası", 19 Ekim'de "CRR Senfoni Orkestrası", 20 Ekim'de "Joscho Stephan Trio", 24 Ekim'de "Volkan Öktem #7", 25 Ekim'de "Dhafer Youssef", 26 Ekim'de "Cristina Branco", 30 Ekim'de ise "Goldmund Quartet" konserleri dinleyicilerle buluşacak.

Sezon boyunca dünyaca ünlü sanatçıların vereceği masterclasslar, fuaye söyleşileri, Beş Çayı Konserleri ve "Genç Müzisyenlere Destek Programı" da devam edecek.

CRR'nin programına sosyal medya hesapları ve "crrkonsersalonu.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel CRR 2023-2024 Sezonu Başlıyor - Son Dakika

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