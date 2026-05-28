Crystal Palace UEFA Konferans Ligi Şampiyonu

(LEIPZIG) - Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Crystal Palace, kupanın sahibi oldu. Finalin tek golünü Jean-Philippe Mateta kaydetti.
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile İspanya ekibi Rayo Vallecano, Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi.
İngiliz ekibine kupayı getiren golü 51'inci dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
