CSO Ada Ankara\'da \'İki Devlet Bir Sahne\' konserinde Hacıbeyli eserleri seslendirildi

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara'da "İki Devlet Bir Sahne, Kardeş Ezgiler" konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan klasik müzik geleneğinin kurucusu, besteci, müzikolog ve eğitimci Üzeyir Hacıbeyli'nin eserlerinin seslendirildiği konserde, orkestrayı şef Yalçın Adıgözelov yönetti.

Köroğlu Uvertürü, Bozlak ve Sevgili Canan gibi eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konsere, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan da katıldı.