CSO Ada Ankara'da Ulusal Arap Orkestrası Filistinli Nai Barghouti ile konser verdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da Ulusal Arap Orkestrası sahne aldı. Michael Ibrahim yönetimindeki orkestraya Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti; konseri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan da izledi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara'da "Ulusal Arap Orkestrası" (National Arab Orchestra-NAO) sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.
Orkestra şefi Michael Ibrahim tarafından 2009'da kurulan Ulusal Arap Orkestrası, Arap müzik kültürünün özgün repertuvarını dinleyiciye sundu.
Ibrahim yönetimindeki orkestraya uluslararası üne sahip ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti.
Konser, Arap dünyasının sevilen başyapıtlarını, güçlü orkestral yorumları ve Nai Barghouti'nin kendine özgü vokal stilini aynı sahnede bir araya getirdi.
Konseri, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan da izledi.
Kaynak: AA
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