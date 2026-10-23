CSO, BM işbirliğindeki 'Melankoli ve Gül' konserinde Diana Tishchenko'yu ağırladı - Son Dakika
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CSO, BM işbirliğindeki 'Melankoli ve Gül' konserinde Diana Tishchenko'yu ağırladı

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CSO, BM işbirliğindeki \'Melankoli ve Gül\' konserinde Diana Tishchenko\'yu ağırladı
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CSO, BM işbirliğindeki \'Melankoli ve Gül\' konserinde Diana Tishchenko\'yu ağırladı
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Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen 'Melankoli ve Gül' konseri, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi. İngiliz şef Leo Hussain'in yönettiği konserde Ukraynalı kemancı Diana Tishchenko solist olarak sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen "Melankoli ve Gül" konserinde sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konseri, İngiliz orkestra şefi Leo Hussain yönetti.

CSO'nun 2026-2027 sanat sezonu kapsamında düzenlenen konserde, uluslararası alanda "Yükselen Yıldız" olarak anılan Ukraynalı keman sanatçısı Diana Tishchenko solist olarak sahne aldı.

Konserde, Letonyalı besteci Emils Darzins'in "Melankolik Vals" adlı eserinin ardından Tishchenko, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "5 No'lu Keman Konçertosu"nu seslendirdi.

Programda ayrıca Türk besteci ve Devlet Sanatçısı Ahmed Adnan Saygun'un "Ayin Raksı" ile Richard Strauss'un "Güllü Şövalye Süiti" eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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