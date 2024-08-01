CSO'nun emekli başkemancısı Murat Tamer toprağa verildi - Son Dakika
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CSO'nun emekli başkemancısı Murat Tamer toprağa verildi

İzmir'de kanser tedavisi gören ve yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın emekli başkemancısı Murat Tamer'in cenazesi, Foça ilçesinde toprağa verildi. Törende sanatçının eşi ve oğlu taziyeleri kabul etti. Murat Tamer, keman bölümünden mezun olduktan sonra CSO kadrosuna girmiş ve daha sonra öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

01.08.2024 18:27
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İzmir'de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) emekli başkemancılarından Murat Tamer'in cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören ve sabah Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşamını yitiren 72 yaşındaki Tamer'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak Foça ilçesine getirildi.

Murat Tamer'in cenazesi, Yeni Foça Camisi'nde kılınan namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

Törende sanatçının eşi Hale ve oğlu Faruk Tamer, taziyeleri kabul etti.

Murat Tamer, 1962 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı'nın keman bölümünden 1971 yılında üstün başarı ile me­zun oldu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kadrosuna girdi.

Hacette­pe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı keman bölümü öğ­retim üyesi ve ODTÜ Güzel Sa­natlar ve Müzik Bölümünde ke­man öğretim üyesi olarak görevlerde de bulunan Prof. Murat Tamer, 2005 yılında orkestradan ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CSO'nun emekli başkemancısı Murat Tamer toprağa verildi - Son Dakika

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