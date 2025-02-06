CTE\'den Deprem Anısına Sergi

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki "Asla Çaresiz Olmadık" adlı fotoğraf sergisinin açılışında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin insanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu belirten Yıldırım, sergiyle acıları unutturmamayı ve afetlerde devletle milletin gösterdiği beraberliği hatırlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Enis Yavuz Yıldırım, "Fotoğraflar, yaşanan acıların yanı sıra devlet ve millet olarak en zorlu koşullarda dahi birlikte hareket edildiğinde nasıl ayağa kalkıldığını hatırlatıyor." dedi.

Bir daha böyle bir afet yaşanmamasını temenni eden Yıldırım, sergide, depremlerin ilk anından itibaren bölgede bulunan ve kurtarma çalışmalarına katılan CTE ekiplerinin çabalarını gösteren 37 fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Açılışa, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, bakanlık yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Depremlerde hayatını kaybeden CTE personelinin fotoğrafları da karanfiller eşliğinde sergi alanında ayrı bir yere konuldu.

Sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.