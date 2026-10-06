CTP Genel Başkanı İncirli, AB yetkilisi Sobral'a mali yardım eksenine karşı çıktı - Son Dakika
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CTP Genel Başkanı İncirli, AB yetkilisi Sobral'a mali yardım eksenine karşı çıktı

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CTP Genel Başkanı İncirli, AB yetkilisi Sobral\'a mali yardım eksenine karşı çıktı
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Komisyonu yetkilisi Hugo Sobral ile görüştü. İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ve AB'ye bugünden hazırlanması gerektiğini, ilişkilerin yalnızca mali yardım ekseninde yürütülmemesi gerektiğini söyledi.

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral ile görüştü. İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ve Avrupa Birliği'ne bugünden hazırlanması gerektiğini belirterek, AB-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin yalnızca mali yardım ekseninde yürütülmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral'ı Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Görüşmede İncirli'ye CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Milletvekili Armağan Candan, Sobral'a ise Stefan Simosas eşlik etti.

Görüşmede CTP'nin Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin vizyonu ile Avrupa Birliği'nin kapsamlı çözüm sürecindeki rolü ele alındı. CTP, AB ile Kıbrıs Türk toplumu arasındaki ilişkilerin mali yardım ekseninin ötesine taşınarak stratejik ortaklık anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

"ÇÖZÜME VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE BUGÜNDEN HAZIRLANMALIYIZ"

İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ve Avrupa Birliği'ne bugünden hazırlanması gerektiğini belirterek, müktesebata uyum, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ile iki toplumlu iş birliği alanlarında atılacak adımların çözüm sonrasına bırakılamayacağını ifade etti.

CTP'nin iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini yineleyen İncirli, Avrupa Birliği'nin de hazırlık sürecinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

YEŞİL HAT TİCARETİ VE İKİ TOPLUMLU İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İncirli; Yeşil Hat Ticareti'nin geliştirilmesi ile enerji, su, çevre, sağlık, doğal afetler, düzensiz göç ve kültürel miras alanlarında somut iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Bu adımların Kıbrıslı toplumların günlük yaşamının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden İncirli, aynı zamanda kapsamlı çözüm için daha elverişli koşullar oluşturacağını söyledi.

CTP ayrıca, yakın gelecekte iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu belirterek Avrupa Komisyonu ile düzenli, yapılandırılmış ve sonuç odaklı stratejik iş birliği kuracağını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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