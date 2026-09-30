ÇTSO ev sahipliğindeki GEFF Türkiye seminerinde yeşil dönüşüm finansmanı anlatıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde sanayici ve işletmelere yönelik Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF Türkiye) bilgilendirme semineri düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seminerde işletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik finansman imkanları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum alanlarında yapılabilecek yatırımlar ele alındı.

İşletmelerde enerji tüketiminin azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik yatırımların yanı sıra çevre dostu enerji üretimi ve iklim değişikliğine uyum sağlayan projelerin desteklenmesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Seminerde ayrıca satıcı, yatırımcı ve üretici finansmanı modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.