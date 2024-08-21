ÇTSO ve ÇOMÜ arasında işletmede mesleki eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
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ÇTSO ve ÇOMÜ arasında işletmede mesleki eğitim protokolü imzalandı

ÇTSO ve ÇOMÜ arasında işletmede mesleki eğitim protokolü imzalandı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında 'İşletmede Mesleki Eğitim Programı' protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilerin beceri ve deneyim kazanmasına katkı sağlayacak ve eğitim ile iş dünyası arasında köprü kuracak.

21.08.2024 17:49
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Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında "İşletmede Mesleki Eğitim Programı" protokolü imzalandı.

ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde protokol hakkında bilgi veren ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, ÇTSO olarak ÇOMÜ ile "İşletmede Mesleki Eğitim Programı" kapsamında önemli bir protokole imza attıklarını belirtti.

Bu protokolün, ÇOMÜ öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanla ilgili, teknolojik bakımdan beceri ve deneyim kazanmasına katkı sunacağını, oda kapsamında faaliyet gösteren üyelerle planlı faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlayıp eğitim ve iş dünyası arasında güçlü bir köprü kuracağını belirten Semizoğlu, bu programın staj programlarının çok ötesinde öğrencilere gerçek anlamda bir mesleki eğitim ve deneyim kazandıracağını kaydetti.

Semizoğlu, "İşletmede Mesleki Eğitim Programı"na katkı sağlamak üzere imzalanan protokol için desteklerinden dolayı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na teşekkür etti.

Protokol töreninde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, yönetim kurulu üyeleri Volkan Temiz ve Berkin Karaca, Genel Sekreter Sema Sandal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Öğretim Görevlisi Dr. Savaş Gürdal, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Tanju Güdük hazır bulundu.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇTSO ve ÇOMÜ arasında işletmede mesleki eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika

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