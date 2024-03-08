Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kadınlar Günü\'nü kutladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların günlerini kutladı.
Kadınlar günü kutlamasına belediye personelinden başlayan Demirbaş, kadın çalışanlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Demirbaş, huzurevi sakinlerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaşlıların ellerini öperek çiçek veren Demirbaş, huzurevi çalışanlarıyla yakından ilgilendi.
Kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Demirbaş, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Çubuk Aile Destek Merkezinde (ADEM) dezavantajlı kadınlarla bir araya geldi.
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
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