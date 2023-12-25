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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nden 11 sporcu seçildi - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nden 11 sporcu seçildi

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo branşından 8 kişi Sporcu Eğitim Merkezi'ne (SEM) ve 3 sporcu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) seçildi. Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, daha çok sporcuyu bu projelere ve milli takıma yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü\'nden 11 sporcu seçildi
25.12.2023 - 17:49,
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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo branşından 8 kişi Sporcu Eğitim Merkezi'ne (SEM) ve 3 sporcu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) seçildi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, yeni nesillerin Türk sporu adına önemli başarılar elde etmesini ve daha çok sporcuyu bu projelere ve milli takıma yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Koçyiğit, sporcularının projelere seçilmeleri ve maaş almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, Ankara için bulunan 16 kişilik kontenjandan 8 sporcuları SEM, 3 sporcuları da TOHM'a seçildiğini kaydetti.

SEM'e seçilen sporculardan Erva Mutlu, "İki yıldır bu sporu yapıyorum. Ulusal ve uluslararası maçlarda birinciliklerim var. Emeklerimin karşılığını aldığı için çok seviniyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 7 yıldır spor yaptığını ve 20'ye yakın madalya kazandığını aktaran Yaren Akyüz, SEM'e seçilmesinin ardından almaya başladığı parayı eğitimi için harcayacağını anlattı.

Sporcu velisi Gökhan Darkan, önemli katkılarından ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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