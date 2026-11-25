Çubuk Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenler bir araya geldi.

ÇubukBazarı'ndaki bir salonda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Vehbi Bakır, öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Öğretmenlerin her zaman yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdiklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde sizlerle beraber olduğumuz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Bütün öğretmenlerime aileleriyle, sevdikleriyle, öğrencileriyle birlikte nice başarılı, güzel, huzurlu bir ömür diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirten Eranıl, geçmişten bugüne eğitim camiasına emek veren tüm öğretmenlere ve emekli eğitimcilere sağlık ve huzur diledi.

Konuşmaların ardından ilçede görev yapan öğretmenlerden oluşan "Biz Çıkalım Mı" adlı müzik grubu konser verdi.

Programa Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler katıldı.