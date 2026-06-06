Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanan Mahmut Yiğittekin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma ile zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?