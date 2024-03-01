Çubuk'ta depremde zarar gören cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk'ta depremde zarar gören cami yeniden ibadete açıldı

Çubuk\'ta depremde zarar gören cami yeniden ibadete açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1999 yılındaki depremde zarar gören ve 2022'de çatlaklar oluştuğu için yıkılan caminin yerine yapılan Yıldırım Beyazıt Camisi, ibadete açıldı. Cami içerisinde anaokulu, kız Kur'an kursu ve çocuk oyun alanları da bulunuyor.

01.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1999 yılındaki depremde zarar gördüğü için onarılan ancak çatlaklar oluştuğu için 2022'de yıkılarak yeniden yapılan cami ibadete açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde 1999 depreminde orta hasarlı olduğu tespit edilen ve güçlendirme yapıldığı halde 2022'de çatlaklar oluştuğu için yıkılan caminin yerine yapılan Yıldırım Beyazıt Camisi, cemaati ağırlamaya başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılışta, ilçe ve mahallenin önemli bir ibadethane ve eğitim yuvasına daha kavuştuğunu belirterek, caminin yapımına destek verenlere teşekkür etti.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Emrah Bozkurt da ibadethanenin yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Kurduğumuz dernek aracılığıyla ilçemizdeki hayırseverlerin yardımıyla camimizi 2 yıl içinde yeniden yaptık. Yaklaşık 800 kişi kapasiteli camimizde 4-6 yaş arası anaokulu, kız Kur'an kursu ve çocuk oyun alanları da bulunuyor. Verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a da teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.

Törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Çubuk, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta depremde zarar gören cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tavşanlı'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    20:02 Tavşanlı'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala sürüyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak devam ediyor.

  • Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
    20:01 Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu
    20:01 DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.

  • DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı
    19:59 DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
    19:59 Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

  • Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı
    19:58 Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı

    Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen panelde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Orta Doğu'ya etkisi ve bölgedeki gerginlikler tartışıldı. Panelde konuşmacılar, ABD'nin ikiyüzlü yaklaşımını eleştirirken, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmekte kararlı olduğunu vurguladılar. Ayrıca, Filistin meselesinin Güney Afrika'da büyük bir destek gördüğü ve Batı merkezli dünya düzeninin çökeceği ifade edildi.

  • Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    19:57 Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki bir otomobil ile 22 BK 160 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında bir bebeğin de olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'ya geldi
    19:55 Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'ya geldi

    Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacakları maç için Adana'ya geldi. Havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan takım, dinlenmek üzere konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

  • Muş 1984 Muşspor'a Para Cezası
    19:55 Muş 1984 Muşspor'a Para Cezası

    Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırım spor maçı sonrası taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 14 bin TL para cezasına çaptırıldı. Ayrıca, Bursa Yıldırım Spor teknik direktörüne de 1 maç men ve para cezası verildi.


18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldü, şüpheli tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldü, şüpheli tutuklandı
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 20:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta depremde zarar gören cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement