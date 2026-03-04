Çubuk'ta Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Geleneksel İftar Programı

Çubuk\'ta Geleneksel İftar Programı
04.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu, iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu (ÇADEF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında federasyon üyeleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bünyesindeki Buzlu Kafe'de düzenlenen programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tüyan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve federasyon üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından iftarını açan katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca, iftar programına katılan tüm davetlilere teşekkür ederek ilçede güçlü bir birlik ve beraberlik ortamı bulunduğunu söyledi.

Tuğluca, "İlçemizde çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Bu birlikteliğin ve sevginin sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise konuşmasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Demirbaş, federasyonun ilçede yürüttüğü sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların toplumdaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Program, katılımcıların sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik
İran: Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk İran: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:02:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.