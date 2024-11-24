Çubuk\'ta Geleneksel Kış Oyunları Etkinliği

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde gelenek ve görenekleri yaşatmak için geleneksel kış oyunları etkinliği yapıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla 1402 Çubuk Abad Dernekler Federasyonu tarafından Tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda program düzenlendi.

Etkinlikte, eskiden uzun kış gecelerinde, bayramlarda, düğünlerde oynanan ancak unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı. Helva çekildi, ilçeye özgü yöresel ürünler katılımcılara ikram edildi.

Kaymakam Vehbi Bakır, yaptığı konuşmada, maddi mirasın yanında manevi mirasın da geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu tarz etkinliklerin, kültür mirasının canlı tutulmasına, sonraki nesillere aktarılmasına vesile olduğunu anlatan Bakır, organizasyonu yapanlara teşekkür etti.

İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise unutulmaya yüz tutan kültürlerin en iyi şekilde yaşatılması için bu tarz programların düzenlenmesine destek olacaklarını vurguladı.

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca da etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, Bürokrat Ankaralılar Derneği Başkanı Mustafa Akdoğan, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.