Çubuk\'ta Huzurevi İftar Programı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ramazan ayının bereketini huzurevi sakinleriyle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirten Özdemir, devletin her zaman büyüklerin yanında olduğunu ifade etti.

Programda tasavvuf müziği ve klasik eserlerden oluşan fasıl dinletisi gerçekleştirildi.