İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi. Kermeste el işi ürünler ve bağışlanan eşyalar satışa sunuldu. Vakfın temsilcisi ve başkanı, kermesin geliriyle yetim çocuklara bayramlık hediye edileceğini belirtti.

17.05.2024 16:48
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı el işi göz nuru ürünler ile bazı esnafın bağışladığı eşyalar satışa sunuldu.

Vakfın ilçe temsilcisi Abdulhamit Ateş, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarıyla kermesi organize ettiklerini söyledi.

Kermesin yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlendiğini anlatan vakfın kadın kolları Başkanı Fatma Ateş de, "İki gün sürecek kermese tüm hayırseverleri bekleriz. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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