Çubuk'ta Kayıt Dışı İstihdam Eğitimi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, oda ve borsalara kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirme ziyaretleri yapılıyor.

Çubuk SGK Müdürü Murat Özcan ve SGK personeli, ilçedeki ziraat, esnaf ve sanatkarlar, şoförler ve otomobilciler, madeni ve ağaç işleri odaları ile Çubuk Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Özcan, kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayıt dışı ile mücadele edildiğini ifade eden Özcan, "Bir taraftan denetimlerimizi yapıyoruz bir taraftan da işverenlere kayıt dışı çalıştırmaları sonucunda yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek." diye konuştu.

Özcan, ziyaretlerin süreceğini kaydetti.